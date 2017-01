Камбоджа построит самые высокие башни-близнецы за $2,7 млрд

Контракт на строительство в Камбодже башен-близнецов, по высоте превосходящих небоскреб нефтяной госкорпорации Petronas Towers в Куала-Лумпуре, был подписан в минувшие выходные в Ухане, передает агентство "Синьхуа".

Комплекс из двух башен высотой 133 этажа, или 560 метров, будет возведен в камбоджийской столице — Пномпене, на берегу реки Меконг. Башни-близнецы станут самыми высокими среди подобных сооружений не только в Азии, но и в мире. При этом новостройка будет существенно уступать по высоте самому высокому одиночному зданию мира — небоскребу Бурдж-Халифа в Дубае (828 м).

Стоимость проекта — $2,7 млрд.

Строительство будут осуществлять базирующаяся в Ухане Учанская судостроительная корпорация (Wuchang Shipbuilding Industry Group Co) в консорциуме с пекинской Sino Great Wall International Engineering Co., а также камбоджийская Thai Boon Roong (TBR) и Sun Kian Ip Holding Co. Ltd. из Макао.

В башнях-близнецах будут расположены гостиница, торгово-развлекательный центр, различные офисы, выставочный комплекс, театр и рестораны, а также апартаменты.

Последние два десятилетия Камбоджа входит в число стран-лидеров Азии по темпам экономического роста. В среднем ВВП увеличивался на 8,1% в год. В 2016 году, по предварительным оценкам, ВВП Камбоджи вырос на 7%. Азиатский банк развития называет Камбоджу "новым азиатским тигром", а Всемирный банк в июле 2016 года причислил ее к группе стран с доходами ниже среднего уровня (от $1026 до $4035 на душу населения по состоянию на 2015 год), тогда как ранее она относилась к государствам с низким уровнем доходов (до $1025 включительно).

Строительство в Камбодже активно развивается благодаря притоку иностранных инвестиций, которые в январе-сентябре 2016 года составили $7,2 млрд — вдвое больше, чем за тот же период предыдущего года.