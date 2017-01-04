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Новости
Экономика и Финансы
3 января 17, 18:37
Китай ликвидирует вечную госмонополию на торговлю солью
соль
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Китай близок к отмене древнейшей госмонополии в мире.

Власти КНР продолжают подготовку к отмене древнейшей государственной монополии — на поваренную соль: ее производителям теперь разрешено самостоятельно устанавливать цены и осуществлять прямые поставки во все регионы, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, процесс либерализации в этом сегменте идет полным ходом, тогда как во многих других секторах попытки ограничить власть госкомпаний застопорились.

По оценкам китайских СМИ, предпринимаемые Пекином меры приведут к снижению цен на соль на внутреннем рынке. Вместе с тем власти КНР пока считают необходимым обеспечение "базовой стабильности" рынка и формирование стратегических резервов соли, которые можно будет использовать для ограничения ценовых колебаний.

Госмонополия на производство и продажу соли в Китае существует с VII века до н. э., доходы от нее сыграли значимую роль в финансировании строительства Великой Китайской стены. После образования КНР в 1949 году Компартия Китая сохранила все ограничения на торговлю солью, причем даже в начале XXI века суды продолжали выносить жесткие приговоры частным производителям, пытавшимся продавать ее в обход госкорпорации China National Salt Industry Corp (China Salt).

Delo
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