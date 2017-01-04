Доллар в обменниках в среду вырос на десять копеек

Наличный европейских потерял 11 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 27,86 гривен, а евро можно купить по 29,12 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,45-27,95, продажи 26,90-28,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9947, продажи - 27,8608 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,65-28,92, продажи - 28,33-28,83 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,0030, продажи - 29,1246 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,850-4,550, продажи - 4,220-4,740 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,068, продажи - 4,598 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 3 января, наличный доллар повысился на 3 копейки. Наличный евро набрал 21 копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,60 гривен, в евро можно было купить по 29,23 гривен.