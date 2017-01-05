Под конец 2016 года цена на электроэнергию снова выросла

Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в декабре 2016 года выросла на 1% по сравнению с ноябрем — с 996,38 до 1006,13 грн/МВт•ч. Такие данные обнародовало ГП "Энергорынок" — оптовый покупатель электроэнергии всех украинских производителей.

В "Энергорынке" поясняют, что в декабре выросли тарифу гидроэлектростанций — 696,9 грн/МВт•ч (+9,3%) и тепоэлектроцентралей - 1548,82 грн/МВт-ч (+12,5%).

Средняя цена продажи остальных видов генерации снизилась: тариф ГК ТЭС в декабре был 1669,80 грн/МВт•ч (-7,3% к ноябрю), "Энергоатома" — 512,62 грн/МВт•ч (-0,03%), "зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) — 4001,84 грн/МВт•ч (-0,04%).

При этом большая часть электроэнергии произвели атомные станции НАЭК "Энергоатом" — 54% (в ноябре было 55,62%), доля ГК ТЭС — 30,28% (28,09%), ТЭЦ и других станций — 9,32% (8,08%), ГЭС — 5,35% (6,98%) "зеленых" — 1,05% (1,23%).

Как известно, оптовая рыночная цена (ОРЦ) электроэнергии в Украине зависит от выработки атомных станций, тариф которых — самый низкий в энергосистеме. Например, летом 2016 года, когда почти половина энергоблоков АЭС была на ремонте, их замещала тепловая генерация, тариф которой за последний год вырос почти вдвое. В результате, ОРЦ выросла с 743,88 грн за МВт•ч (январь-2016) до 1 006,13 грн за МВт•ч (декабрь-2016).

В 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, анонсировала снижение оптовой рыночной цены в связи с планам "Энергоатома" и Министерства энергоуглепрома увеличить производство атомной электроэнергии.