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Экономика и Финансы
4 января 17, 21:25
Закон о досрочной пенсии АТОшникам подписан
АТО
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Президент назначил пенсии военным и вдовам.
Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции".
 
Согласно закону, предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения, при наличии страхового стажа не менее 25 лет - для мужчин и 20 лет - для женщин.
 
Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы; добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.
 
Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО или обеспечения ее проведения, также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту.
 
Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования. 
 
Напомним, ранее Рада амнистировала нелегальных бойцов АТО, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих документов.
Korrespondent
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