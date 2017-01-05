Кому повысят пенсии в новом году?

Ее размет вырастет с 1247 до 1373 гривен. При этом средний размер пенсии достигнет 2001 гривну.

Об этом рассказали журналистам газеты "Сегодня" в Пенсионном фонде. Так, как было сказано на заседании правления Фонда, средний размер пенсии в 2017 году вырастет до 2001,4 гривен, что на 269,4 гривны больше ожидаемого размера.

При этом надбавку в среднем на 300 гривен получат пять миллионов украинцев, - уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко. В то же время он пояснил, что пенсии вырастут не для всех, поскольку индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии и при этом продолжают работать.

Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен, - отметил Розенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости 50 миллиардов гривен на перерасчет пенсий в 2017 году.