Доллар в обменниках сегодня потерял 11 копеек

Наличный евро набрал 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,75 гривен, а евро можно купить по 29,24 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,55-27,95, продажи 27,20-28,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9699, продажи - 27,7564 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 27,55-29,10, продажи - 28,49-28,93 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,1490, продажи - 29,2478 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,600-4,400, продажи - 4,200-4,720 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,084, продажи - 4,616 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 4 января, наличный доллар повысился на 10 копеек. Наличный европейских потерял 11 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 27,86 гривен, а евро можно было купить по 29,12 гривен.