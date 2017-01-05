Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.86
USD
26.69
RUB
0.44
EUR
27.66
USD
26.26
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
27.80
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
5 января 17, 11:30
Доллар в обменниках сегодня потерял 11 копеек
доллар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В обменных пунктах Украины в четверг, 5 января, наличные доллар снизился на 11 копеек.

Наличный евро набрал 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,75 гривен, а евро можно купить по 29,24 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,55-27,95, продажи 27,20-28,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9699, продажи - 27,7564 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 27,55-29,10, продажи - 28,49-28,93 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,1490, продажи - 29,2478 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,600-4,400, продажи - 4,200-4,720 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,084, продажи - 4,616 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 4 января, наличный доллар повысился на 10 копеек. Наличный европейских потерял 11 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 27,86 гривен, а евро можно было купить по 29,12 гривен.
URA-Inform
Ещё по теме:
Доллар в обменниках в пятницу значительно подешевел
Доллар в обменниках потерял пять копеек
Доллар в обменниках во вторник потерял две копейки
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 03/01
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 05/01
noimageНацбанк объявил аукцион по покупке $100 млн
noimageКоболев: Уже в апреле субсидии могут монетизировать
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 05/01
noimageПрезидент подписал закон о пенсиях для военных
Лента новостей
Загрузка...