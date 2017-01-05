Президент подписал закон о пенсиях для военных

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции".





"Документом вносятся изменения в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании и предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин", - сообщает пресс-служба АП.





Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.





Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, обеспечение ее проведения также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту.





Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.



