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Новости
Экономика и Финансы
5 января 17, 14:45
Коболев: Уже в апреле субсидии могут монетизировать
Андрей Коболев
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Монетизированная версия субсидий в Украине может быть запущена уже в апреле 2017 года.

Речь идет о возвращении средств, которые украинские семьи смогли сэкономить на коммунальных платежах. Такой прогноз озвучил в среду вечером, 4 председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, сейчас правительство разрабатывает механизм расчета по субсидии и дальнейшего перевода денег со специальных счетов на собственные счета потребителей. Если потребителю было начислено сто гривен, а он использовал 80, то остаток 20 гривен должен быть передан этому потребителю - как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил.

В этом случает будет проведен анализ, или компании теплокоммунэнерго просто перестали уменьшать потребление газа при повышении температуры. Это очень угрожающая тенденция, указывающая на то, что уменьшены стимулы для экономии и эти стимулы надо возвращать, - пояснил глава "Нафтогаза".

Напомним, как сообщалось, ранее Коболев рассказал, что монетизация субсидий, которые получает население Украины от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.
URA-Inform
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