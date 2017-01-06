Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.86
USD
26.69
RUB
0.44
EUR
27.66
USD
26.26
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
27.80
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
5 января 17, 19:39
В Украине сокращено потребление природного газа на 6%
газ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине за два с половиной месяца отопительного сезона снижено потребление природного газа на 6%.

Такой показатель - по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщил министр социальной политики страны Андрей Рева – в эфире одного из телеканалов. По его словам – на данный момент зима более холодная.

При этом за два с половиной месяца отопительного сезона в Украине потребление природного газа согласно данным "Нафтогаза" - на 6% меньше, чем было зафиксировано в 2015/2016 годах – отметил министр.  Как известно, министр социальной политики Андрей Рева также не исключил, что по итогам отопительного сезона могут принять решение о монетизации субсидий.

Как сообщал УРА-Информ, транзит газа через Украину сократился.
URA-Inform
Ещё по теме:
Джеффри Пайетт: Киев уничтожил энергетическое оружие РФ
"Укртрансгаз" уже накопил почти 14 млрд кубометров газа
Как проходит подготовка к сезону отопления
Гройсман: Энергоресурсов на зиму хватит
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Налоги и сборы: что изменится в 2017 году
noimageФОТО: Укроборонпром показал 10 важнейших разработок 2016 г
noimageВ Генштабе преподнесли новость для тех, кто служит в АТО
noimageМеждународные резервы Украины в 2016 году возросли на 17%
noimageКитай лидирует в мире по импорту и экспорту лесной продукции
Лента новостей
Загрузка...