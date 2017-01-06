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Новости
Экономика и Финансы
5 января 17, 20:11
В Генштабе преподнесли новость для тех, кто служит в АТО
АТО
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Военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в зоне АТО на Донбассе, не могут расторгнуть контракт по новому закону.
Об этом в эфире радио «Армия ФМ» заявил и.о. начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Марк Андрусяк.

«Во время выполнения задач в зоне АТО мы не предусматриваем увольнения военнослужащих. Только после завершения выполнения задач», — заявил Андрусяк.

Ранее,  президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка прохождения военной службы».

Законом устанавливается, что право на увольнение с военной службы получают военнослужащие, которые проходят службу по контракту, действие которого было продлено свыше установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления. Также уволится имеют право военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

Источник: glavnoe.ua
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