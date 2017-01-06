Налоги и сборы: что изменится в 2017 году

С 1 января в Украине вступает в силу ряд налоговых изменений. В конце прошлого года Верховная Рада приняла законы, которые меняют как подходы к администрированию налогов и сборов, так и отчасти саму систему налогообложения.
Таможенная процедура
Прекращает действовать льгота, согласно которой освобождались от налогообложения материалы, узлы, агрегаты и/или комплектующие изделия, которые используются налогоплательщиками для производства техники и/или оборудования для агропромышленного комплекса, однако не производятся в Украине.
Администрирование налогов, сборов
В рамках так называемой "антикоррупционной реформы органов ГФС" внесены существенные изменения в Налоговый кодекс Украины в части администрирования налогов, в частности:
• часть полномочий ГФС передана в Минфин;
• информационные базы пока не передаются, запланировано провести их технический аудит;
• функция проведения налоговых проверок органами ГФС поднята с районного на областной уровень, районные налоговые инспекции будут осуществлять только сервисные функции;
• налоговикам запрещено расторгать договоры о признании электронных документов;
• введена ответственность налоговиков за неправомерные доначисления налогов;
• электронный кабинет налогоплательщика закреплен законодательно;
• план документальных проверок заблаговременно будет размещаться на сайте ГФС;
• уменьшен размер пени при самостоятельном исправлении ошибок;
• изменена процедура рассрочки и отсрочки уплаты налогов и прочее.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII.
Трансфертное ценообразование (ТЦО)
Усовершенствованы некоторые нормы ст. 39 НКУ по ТЦУ, в частности:
• увеличен размер стоимостных критериев для определения контролируемых операций: годовой доход - 150 млн грн (вместо 50 млн) годовой объем хозяйственных операций налогоплательщика с одним контрагентом - 10 млн грн (вместо 5 млн)
• уточнены требования к документации о ТЦО;
• уточнен порядок самостоятельного корректировки цены;
• конечный срок подачи отчета о контролируемых операциях перенесен на 1 октября (вместо 1 мая);
• разграничены штрафные санкции за непредставление и несвоевременное представление отчетности по ТЦО
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII
Налог на прибыль предприятий
В части налога на прибыль состоялись точечные изменения, наиболее значительные из которых:
• уточнены требования для неприбыльных организаций;
• исключена возможность зачисления налога на имущество в счет уплаты налога на прибыль;
• дополнены правила налоговой амортизации основных средств и нематериальных активов;
• разрешена ускоренная амортизация машин и оборудования;
• разрешена отрицательная налоговая корректировка в случае списания безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва сомнительных долгов, одновременно уточнены критерии признания безнадежной задолженности;
• введены новые налоговые корректировки по некоторым операциям с неплательщиками налога на прибыль;
• введена "нулевая" ставка налога на прибыль для микропредприятий с годовым доходом до 3 млн грн;
• уточнены нормы об избежании двойного налогообложения по операциям, осуществленным до 01.01.2015 г.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Изменения в налогообложении доходов физических лиц также имеют точечный характер, в частности:
• доходы от сдачи металлолома освобождены от налогообложения;
• увеличена необлагаемая стоимость обучения, которая уплачивается за физическое лицо, снят запрет на ее освобождение в течение 3 лет, а также ограничения налоговой скидки;
• увеличен до 80 евро необлагаемый размер суточных при зарубежных командировках;
• расширен перечень расходов частного предпринимателя на общей системе, исключены из состава расходов розничный акциз, разрешена амортизация основных средств, используемых в деятельности (кроме жилой недвижимости и автомобилей)
• увеличен срок использования необлагаемой целевой помощи на лечение;
• предусмотрено право рассрочки на уплату налоговых обязательств, начисленных на сумму прощенных кредитов;
• уточнены нормы относительно отчетности по НДФЛ и прочее.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Внесены изменения в порядок администрирования НДС, а именно:
• предусмотрен механизм приостановления органами ГФС регистрации "рисковых" налоговых накладных в ЕРНН и восстановление регистрации при условии предоставления плательщиком соответствующих объяснений и доказательств (с 1 апреля по 1 июля 2017 г. будет работать в тестовом режиме);
• бюджетное возмещение НДС будет осуществляться органами казначейства автоматически по единому реестру в хронологическом порядке поступления заявок без предварительного заключения органов ГФС (но после того, как заработает механизм остановки "рисковых" налоговых накладных);
• увеличен до 365 дней срок регистрации налоговых накладных и усовершенствован механизм применения штрафных санкций;
• дополнен перечень реквизитов налоговой накладной кодом УКТ ВЭД;
• ошибки в реквизитах налоговых накладных, которые не мешают идентифицировать операции, не будут основанием для отказа в регистрации;
• другие важные изменения.
Вместе с тем восстановлено право органов ГФС проверять отрицательное значение, сформированное по операциям за периоды до 1 июля 2015 года.
Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII;
Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г.. N 1791-VIII.
Отмена спецрежима НДС для сельхозпредприятий
Предусмотрены переходные нормы для бывших спецрежимщиков, а именно:
• срок закрытия счетов в СЕА НДС - со дня, следующего за предельным сроком уплаты налоговых обязательств за декабрь 2016 года;
• регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН, составленных спецрежимщиками, по операциям по поставке сельскохозяйственных товаров/услуг, должна быть осуществлена не позднее 15 января 2017 года;
• сумма отрицательного значения по операциям по поставке сельскохозяйственных товаров/услуг, сформирована спецрежимщиками по результатам отчетного (налогового) периода по декабрь 2016 (IV квартал 2016 года), переносится в налоговую отчетность следующего отчетного (налогового) периода, в котором отражаются расчеты с бюджетом.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.
Акцизный налог
Отменена обязательная регистрация плательщиками акцизного налога лиц, реализующих топливо в емкостях до 2 литров, кроме операций по реализации такого топлива его производителями.
Увеличены ставки акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия, некоторые виды горючего.
Отменен розничный акцизный налог с розничных продаж топлива.
Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г. N 1797-VIII;
Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII
Рентная плата
Увеличены ставки рентной платы: за пользование недрами; за использование воды; за пользование радиочастотным ресурсом; за пользование лесными ресурсами.
Уточнен состав плательщиков по некоторым видам рентной платы.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII;
Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г.. N 1791-VIII
Экологический налог
Увеличены ставки налога
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г.. N 1791-VIII
Упрощенная система налогообложения
При расчете общего количества наемных лиц у ФЛП-единщика не будут учитываться мобилизованы работники.
Установлены ставки единого налога для плательщиков первой группы в процентах к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового года.
Для плательщиков второй группы оставлена действующая привязка к размеру минимальной заработной платы.
Повышена на 15% ставка единого налога для плательщиков IV группы.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г. N 1797-VIII;
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.
Плата за землю
Освобождены от уплаты земельного налога некоторые категории государственных и коммунальных учреждений.
Минимальный размер арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности не может быть меньше размера земельного налога, установленного для соответствующей категории земельных участков на соответствующей территории
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г.. N 1797-VIII.
Налог на недвижимое имущество
Отменены льготы для физлиц, использующих свою жилую недвижимость для получения доходов или если площадь принадлежащих им квартир и жилых домов превышает 300 кв. м.
Освобождены от налогообложения недвижимость в зоне АТО и на линии соприкосновения на период с 14 апреля 2014 г. и до окончания проведения АТО.
Предоставлены льготы некоторым категориям оздоровительных учреждений
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г. N 1797-VIII.
Налог на имущество
Сократились вдвое отдельные ставки, которые привязаны к размеру минимальной заработной платы.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.
Особенности налогообложения в условиях действия соглашения о разделе продукции
Уплата рентной платы за добытые полезные ископаемые при реализации соглашений о разделе продукции будет происходить с распределением соответствующей продукции.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21.12.2016 г. N 1797-VIII.
Сбор за парковку транспортных средств
Отменен минимальный предельный размер ставки сбора.
Сократилось вдвое отдельные ставки, которые привязаны к размеру минимальной заработной платы.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г.. N 1791-VIII.
Транспортный налог
Сократились вдвое отдельные ставки, которые привязаны к размеру минимальной заработной платы.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г.. N 1791-VIII.
Другие изменения
Частные исполнители включены в перечень самозанятых лиц.
В 2017 году органы местного самоуправления могут принять решение об установлении соответствующих местных налогов и сборов без учета порядка обнародования проектов таких решений до 15 июля года, предшествующего бюджетному периоду.
Установлены ставки единого налога для плательщиков первой группы, налога на недвижимоеимущество, отличное от земельного участка, и сбора за места для парковки транспортных средств применяются с коэффициентом 0,5, пока местный орган не примет своего решения об установлении ставок местных налогов и сборов на 2017 год.
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" от 20.12.2016 г. N 1791-VIII.
Источник: liga.net