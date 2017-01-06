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Новости
Экономика и Финансы
6 января 17, 10:39
Санкции против РФ обошлись ЕС в 2015 году в 17,6 млрд евро
санкции
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Санкции против России, а также контрсанкции РФ стоили экономике Европейского союза в 2015 году 17,6 млрд евро.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Австрийского института экономических исследований (WIFO), произведенного по заказу Министерства экономики Австрии, сообщает DW.

"Вследствие введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро....Санкции, по этим данным, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за слабости экономики РФ торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабла бы.

Кроме того, без введения санкций против России потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиарда евро.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее страны-члены Европейского союза уже согласовали санкции против Российской Федерации.
URA-Inform
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