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Экономика и Финансы
6 января 17, 12:20
Доллар в обменниках в пятницу вырос на семь копеек
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В обменных пунктах Украины в пятницу, 6 января, наличный доллар вырос на 7 копеек.

Наличный евро набрал 16 копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,04 гривен, а евро продается по 29,41 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,15-27,50, продажи 27,70-28,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,0346, продажи - 27,8100 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,55-28,70, продажи - 29,00-29,62 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,3076, продажи - 29,4062 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,600-4,450, продажи - 4,400-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,117, продажи - 4,648 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 5 января, наличный доллар снизился на 11 копеек. Наличный евро набрал 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,75 гривен, а евро можно было купить по 29,24 гривен.
URA-Inform
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