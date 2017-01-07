Украина наняла профессиональных лоббистов в США - документ

Администрация президента Петра Порошенко наняла компанию BGR Group для лоббирования интересов Украины в США. Об этом говорится в документе на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США.





Компания BGR Group была основана бывшим главой комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбурдом.













Цель деятельности компании - "усиление связи между США и Украиной и поощрение американских частных предпринимателей инвестировать в Украину", сообщает Deutsche Welle.













Ежемесячно Украина будет выплачивать компании $50 тыс. Согласно договору, BGR Group будет работать на Украину как минимум до декабря 2017 года.













Ранее сегодня сообщалось, что Вице-президент США Джозеф Байден может приехать в Украину 15 января для обсуждения поддержки Киева Вашингтоном, а также необходимости дальнейших реформ в Украине.



