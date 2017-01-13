Сегодня доллар в обменниках вырос до 28,03 гривен

Наличный евро набрал 7 копеек. Таким образом сегодня доллар можно купить по 28,03 гривен, а евро продается по 29,71 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,15-28,00, продажи 27,50-28,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,2996, продажи – 28,0320 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,40-29,48, продажи – 28,05-30,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,6704, продажи - 29,7058 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,450-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,170, продажи - 4,688 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 10 января, наличный доллар подорожал на 19 копеек. Наличный евро вырос на 23 копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 27,22 гривен, а евро можно было купить по 29,64 гривен.