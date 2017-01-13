Архитекторы показали проект первой в Киеве smart-улицы. ФОТО

Киевские архитекторы показали проект первой столичной smart-улицы. Как видно на фото, там будет много велодорожек и даже появятся энергоэффективные МАФы. Как пишет онлайн-журнал "Хмарочос", первый проект smart-улицы был опубликован еще в ноябре, но он получил много критики от общественности, передают Нескучные новости.













Киевлянам не понравилось, что проезжая часть будет сужаться, а не расширяться, а также обустройство островков безопасности и велодорожек. Специалисты учли все пожелания. В частности, на отрезке от станции метро "Лукьяновская" до улицы Древлянской предлагают установить энергоэффективные МАФы. Перед школой №61 - установить новую детскую площадку.













Также проектом предусмотрены новые остановки, выделенная полоса движения для общественного транспорта и велодорожки. Квартал планируют освещать энергосберегающими лампами.













В архитектурном бюро Culmann Workshop рассказали, что среди базовых нововведений также - безбарьерная пешеходная зона, "островки безопасности" на переходах через проезжую часть, новые автопарковки, универсальный дизайн уличной мебели и активация зеленых зон.



















