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Новости
Экономика и Финансы
12 января 17, 11:31
Данилюк внесет законопроект о создании Финансовой полиции
Данилю,Данилюк
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Министерство финансов Украины в ближайшие дни внесет на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроект о создании Финансовой полиции.

Ликвидация налоговой милиции и создание Финансовой полиции - один из ключевых приоритетов Минфина на этот год. Об этом в четверг, 12 января, на своей страничке в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Он также напомнил, что в конце прошлого года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона. Таким образом с 1 января она не существует, поэтому в ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, который ждет бизнес, и о котором также говорится в меморандуме с Международным валютным фондом, - отметил министр, добавив, что планируется, что штат службы будет сокращен с 15 тысяч до 2,5 тысяч человек.

При этом , по его словам, представители силового блока не будут составлять более 25% от общего штата.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вступившем в силу 1 января 2017 года Налоговом кодексе места для налоговой милиции не нашлось. Раздел ХVІІІ-2 "Налоговая милиция" был исключен из документа и такая норма действует с 1 января. Таким образом с нового года налоговая милиция находится вне закона. В парламенте пояснили это технической ошибкой.
URA-Inform
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