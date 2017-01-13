Доллар в обменниках в четверг набрал 33 копейки

Наличный евро вырос на 39 копеек. Таким образом сегодня доллар можно купить по 28,36 гривен, а евро продается по 30,10 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,92-28,40, продажи 28,10-28,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,6160, продажи - 28,3666 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,90-29,80, продажи – 29,40-30,77 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,0131, продажи – 30,0978 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,650, продажи - 4,450-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,227, продажи - 4,748 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 11 января, наличный доллар повысился на 5 копеек. Наличный евро набрал 7 копеек. Таким образом вчера доллар можно было купить по 28,03 гривен, а евро продавался по 29,71 гривен.