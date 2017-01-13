США отменили пошлины на удобрение из Украины

США отменили антидемпинговые меры в отношении украинского сухого карбамида, решив не продлевать действие пошлины в размере 68,26% после окончания срока ее действия 20 декабря 2016 года. Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли.

"По результатам четвертого пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер относительно сухого карбамида в связи с окончанием срока их применения Министерством торговли США было принято решение о прекращении с 20.12.2016 применения мер по украинскому товару", — говорится в сообщении.

Антидемпинговые меры в отношении сухого карбамида были введены США с 1987 года по импорту из стран СССР по ставке пошлины 68,26%. После распада СССР в 1991 году антидемпинговые меры распространились на 15 стран бывшего Союза, в том числе Украину.

Напомним, что 28 декабря 2016 года межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений. Позже появилась информация о размере пошлин. Налог на импорт мочевины (карбамида) и смесей мочевины и нитрата аммония составляет от 4,19% до 31,84% в зависимости от производителя. Будут введены с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет.

О том, почему Украина решила ввести антидемпинговых пошлин на удобрения, произведенные в Российской Федерации читайте в материале Delo.UA