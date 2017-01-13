ENGIE отныне напрямую импортирует газ в Украину

С начала 2017 года французский поставщик природного газа ENGIE импортировал в Украину 3,9 млн куб. м природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

ENGIE ежесуточно импортирует в Украину из Польши по 400 тыс. куб. м природного газа через ГИС "Германовичи".

Компания совершила тестовую поставку газа в декабре всего на 1 тыс. куб. м, а за 10 дней января 2017 года поставки достигли 3,9 млн куб. м.

Напомним, переговоры об импорте и хранении газа в Украине начались еще в 2013 году, когда ENGIE была GDF Suez. На тот момент не было необходимой законодательной базы, поэтому договора разрабатывали непосредственно "Укртрансгаз" и GDF Suez. Однако, как рассказал директор департамента производства "Укртрансгаза" Евгений Тодоров, подписание договоров приостановили по инициативе иностранных партнеров из-за нестабильной ситуации в Украине.

Договор о хранении газа в украинских хранилищах ENGIE и "Укртрансгаз" подписали в конце 2016 году. Следом за ENGIE аналогичные договора подписали DufEnergy Trading SA (Швейцария) и TrailStone Energy LLC (представительство в Украине).

Участники рынка и эксперты положительно оценивают приход европейских трейдеров на украинских рынок. В частности, большой объем украинских хранилищ потенциально может превратить Украину в европейский газовый хаб. Однако, высокие тарифы на вход и выход из украинской ГТС, а также высокие тарифы на транспортировку снижают привлекательность хранения газа в Украине для последующей продажи в Европе.

Впрочем, положительным называют и просто расширение количества газовых трейдеров на украинском рынке.