Почему "Укрэнерго" хочет уменьшить контроль государства

Корпоративная реформа государственных предприятий шагает по стране. Прошедший 2016 год запомнился изменением управленческих процессов в НАК "Нафтогаз Украины". А в 2017 году как минимум пять госпредприятий обзаведутся собственными набсоветами и остальным арсеналом, приличествующим публичным компаниям.

Везде реформа будет проходить по-разному. Одни ГП превращаются в публичные акционерные общества (ПАО), другие ограничились внедрением набсоветов. К последним причисляет себя НЭК "Укрэнерго", оператор магистральных электросетей и диспетчер энергосистемы Украины.

"Укрэнерго" — государственная монополия, контролируемая со всех сторон.

Ее прибыль обеспечивается тарифом, который вместе с инвестиционной программой утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Финансовый план компании утверждает Кабмин, а главу компании должен отбирать через конкурс номинационный комитет при МЭРТ.

Вот только инвестпрограмма — это не стратегия развития на годы. Финплан утверждается с задержками — в 2016 году, например, его утвердили в сентябре. Итоги конкурса на главу "Укрэнерго" до сих пор заблокированы в суде, а компанией полтора года руководит временный исполняющий обязанности — Всеволод Ковальчук.

Несмотря на свое постоянное временство Ковальчук очень хочет провести в компании корпоративную реформу и создать наблюдательный совет. По его словам, "Укрэнерго" нужен такой орган, сформированный из профессиональных людей, которые утверждают финансовый план и инвестиционную программу на несколько лет. Ведь ситуация, когда финплан ежегодно утверждает Кабмин — ненормальна.

Полноценная корпоратизация "Укрэнерго" (реорганизация в ПАО), как и приватизация, запрещена законом. Поэтому в компании хотят хотя бы создать независимый наблюдательный совет, чтобы "уменьшить влияние органа управления на ежедневную работу компании".

Ковальчук проявил инициативу в 2016-м и привлек консультантов из Baker&McKenzie к разработке положения о набсовете в "Укрэнерго" и новой версии устава компании.

Управляющий партнер Baker&McKenzie Сергей Пионтковский в новом уставе прогнозирует перераспределение полномочий Минэнергоуглепрома в пользу наблюдательного совета и построение системы внутреннего контроля на предприятии."Наблюдательный совет является своего рода фильтром для решений как менеджмента, так и собственника в лице уполномоченного органа управления (минэнергоуглепром — Delo.UA),"- объясняет Пионтковский.

Набсовет в его версии — защита предприятия, кредиторов, контрагентов и партнеров от "непродуманных решений, в том числе с политической окраской, менеджмента и уполномоченного органа управления".

Однако завершить проекты по "Укрэнерго" пока нельзя. Пионтковский говорит, что нет правового поля, в котором большинство элементов корпоративной системы конкретного предприятия могли бы функционировать. Кабмин принял пакет необходимых документов в ноябре 2016-го, но изменения еще не вступили в силу.

Несмотря на это, концепция реформы компании должна быть готова к 1 февраля.

"Мы исходим из того, что решение о создании набсовета (через утверждение устава) должно быть принято до конца февраля 2017 года, а сам состав наблюдательного совета сформирован до конца мая текущего года", — рассказал директор по коммуникациям "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян.

В 2017 году консультантом по внедрению реформы стал Сергей Гайда — руководитель и проектный менеджер целевой команды реформы управления государственной собственностью при Министерстве экономразвития. Его задача — сформировать концепцию реформы.

Действующая команда акцентирует внимание на создании набсовета в компании, но не отбрасывает возможность большей "публичности".

Пионтковский отмечает, что нынешняя организационно-правовая форма "Укрэнерго" — "является как минимум непонятной, а как максимум незащищенной для кредиторов и партнеров". Он считает, что корпоратизация откроет доступ к заемному и инвестиционному капиталу.

"Новый законопроект о рынке электроэнергии предусматривает устранение запрета на корпоратизацию "Укрэнерго", процесс которой должен начаться сразу после одобрения законопроекта Верховной Радой", — объяснил Бно-Айриян.

Это будет не первая попытка провести корпоратизацию в "Укрэнерго". В октябре 2013 года Кабмин одобрил этот процесс для компании, которая должна была трансформироваться из ГП в ПАО. Но параллельно Кабмин предлагал разделить компанию на две — оператора рынка электроэнергии (э/э) и собственно компанию, управляющую доступом к сетям.

Это предложение было столь спорно, что аналитик Dragon Capital Денис Саква предполагал, что корпоратизация станет промежуточным шагом в приватизации "Укрэнерго". Однако реформу провести так и не удалось — в ноябре начался Евромайдан, а часть Кабмина сбежала из страны в феврале 2014 года.

Реформы в госпредприятиях последние годы благотворно влияют на вознаграждение менеджмента и консультантов.

В прошлом году оклады руководителей крупных госкомпаний увязали с размером активов и оборотом.

Самое громкое повышение зарплат произошло в "Нафтогазе" и его "дочках". Как оказалось, месячная зарплата члена правления НАКа — около 1 млн грн, а годовые расходы на зарплаты правлению в 2016 году составили 46,6 млн грн. Кроме того, 16,7 млн грн. "Нафтогаз" потратил на новый орган — наблюдательный совет.

Стоимость активов "Укрэнерго" — почти 20 млрд грн. Согласно постановлению Кабмина №859, максимально допустимая разница минимального оклада и оклада руководства — до 100 раз.

Кроме непосредственных трат на работу менеджмента и набсовета, компания должна будет потратиться на разработку плана реформы, консультации и поиск членов набсовета.

Но "Укрэнерго" пока озвучило лишь одну статью расходов — 500 тыс. грн за консультации Сергея Гайды.

"Мы рассматриваем возможность привлечь донорские средства на проведение реформы. И проводим соответствующие консультации с международными организациями", — рассказал Бно-Айриян.

Он добавил, что эта проблема обсуждалась с ключевыми донорами компании в начале декабря 2016 года. В частности, искать членов набсовета хотят за их деньги. Но Бно-Айриян не исключает, что другие статьи расходов "Укрэнерго" оплатит самостоятельно.