Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
Новости
Экономика и Финансы
14 января 17, 10:12
В Украине запатентовали танк "Тирекс" (ФОТО)
танк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Танк называют главным конкурентом русского танка Армата.
На сайте «Национального промышленного портала» Украины опубликован патент на украинский танк Тирекс, который разработчики называют конкурентом российской Арматы.
 
Согласно концепции, «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с «Арматой» он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.
 

 
Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет».
 
Тирекс планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.


 
Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка Тирекс будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату"».
 
Korrespondent
Ещё по теме:
Украинцы нелегально чинили танки на Ближнем Востоке
Турция столкнулась с войсками Асада в Сирии
Укроборонпром модернизирует пакистанские танки
Путин перебрасывает к границе с Польшей танки-роботы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МВФ требует от Украины демонополизации спиртовой отрасли
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 16/01
noimageВ Киеве пригородные маршрутки увеличили плату за проезд
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 16/01
noimageДоллар в обменниках в понедельник набрал четыре копейки
Лента новостей
Загрузка...