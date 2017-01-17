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Экономика и Финансы
15 января 17, 10:04
Не Киев: назван самый дорогой город Украины
Одесса
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При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы и цены.
Одесса возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни.

Рейтинг опубликовал портал Numbeo.

Так, южный украинский город занял 454-е место в мире, Киев — 458-е, Харьков на — 465-й позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).

В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города — Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк «подвинули» на 16-е место.

При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.

Как сообщаось, одна из крупнейших мировых консалтинговых компаний назвала Киев самым небезопасным городом Европы.

Источник: news.mail.ru
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