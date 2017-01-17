Не Киев: назван самый дорогой город Украины

Одесса возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни.





Рейтинг опубликовал портал Numbeo.





Так, южный украинский город занял 454-е место в мире, Киев — 458-е, Харьков на — 465-й позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).





В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города — Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк «подвинули» на 16-е место.





При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.





Как сообщаось, одна из крупнейших мировых консалтинговых компаний назвала Киев самым небезопасным городом Европы.



