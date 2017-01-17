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Экономика и Финансы
16 января 17, 12:35
Доллар в обменниках в понедельник набрал четыре копейки
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В обменных пунктах Украины в понедельник, 16 января, наличный доллар повысился на 4 копейки.

Наличный евро также набрал 4 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,85 гривен, а евро можно купить по 30,73 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,10-28,50, продажи 28,40-29,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,0696, продажи - 28,8511 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,50-30,10, продажи - 29,70-31,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,5136, продажи – 30,725 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,750, продажи - 4,600-5,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,302, продажи - 4,845 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 13 января, наличный доллар повысился на 45 копеек. Наличный евро набрал 59 копеек. Таким образом доллар можно было купить по 28,81 гривен, в евро продавался по 30,69 гривен.
URA-Inform
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