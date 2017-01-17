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Экономика и Финансы
16 января 17, 14:42
В Киеве пригородные маршрутки увеличили плату за проезд
Маршрутки
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С начала нового года на некоторых маршрутах из Киева перевозчики подняли стоимость проезда.

Цены подняты в ближайшие пригороды столичной области. Как сообщают очевидцы, в маршрутке №721, которая следует из поселка Вишневое, расположенного в нескольких километрах от столичной окружной дороги, стоимость проезды увеличилась с 9 до 12 гривен.

Вместе с тем стоимость проезда по городу Вишневое поднята с трех до пяти гривен.

При этом, стоимость проезда последний раз повышалась на гривну в ноябре.

Никаких специальных объявлений накануне с обоснованием причин принятия такого решения в маршрутках не вывешено. Водитель только заменили общее объявление, в котором указана нынешняя стоимости проезда.

Таким же образом изменились цены и в остальных маршрутах между Киевом и Вишневым.

Подорожала стоимость проезда в маршрутках между Киевом и Обуховым. Теперь проехать в этом маршруте вместо 15 гривен стоит 18.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с 5 декабря, подорожал проезд в некоторых городских и пригородных маршрутки. В частности, как сообщают очевидцы, стоимость проезда на маршруте 720, которая следует из Боярки до площади Победы выросла с 4 до 5 гривен.

Также на одну гривну подняли цену за проезд в 320 маршрутке, которая следует от улицы Ирпенской до улицы Крещатик. При этом на 192 маршруте проехать теперь стоит вместо 5 гривен 6 гривен.
URA-Inform
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