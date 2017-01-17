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Экономика и Финансы
16 января 17, 20:29
МВФ требует от Украины демонополизации спиртовой отрасли
спирт
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Тарас Кутовой подчеркнул необходимость приватизации "Укрспирта".

Так, МВФ на данный момент хочет от Украины закона о демонополизации спиртовой сферы. Об этом в социальной сети Facebook сообщил министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой. По его словам - МВФ выдвинул требования к Украине - он требует принятия закона о демонополизации спиртовой отрасли.

Данная мера является триггером для предоставления очередного транша кредита, и это уже было отражено в документе, который сейчас обсуждается – также отметил он. Кутовой также подчеркнул и необходимость приватизации "Укрспирта", добавив, что законопроект № 5445 прошел правительственный комитет и уже поддержан Кабмином.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Кутовой поведал, когда " Укрспирт" будет готов к приватизации.
URA-Inform
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