МВФ требует от Украины демонополизации спиртовой отрасли

Так, МВФ на данный момент хочет от Украины закона о демонополизации спиртовой сферы. Об этом в социальной сети Facebook сообщил министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой. По его словам - МВФ выдвинул требования к Украине - он требует принятия закона о демонополизации спиртовой отрасли.

Данная мера является триггером для предоставления очередного транша кредита, и это уже было отражено в документе, который сейчас обсуждается – также отметил он. Кутовой также подчеркнул и необходимость приватизации "Укрспирта", добавив, что законопроект № 5445 прошел правительственный комитет и уже поддержан Кабмином.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Кутовой поведал, когда " Укрспирт" будет готов к приватизации.