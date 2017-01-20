Украинцев с кредитами ждет неприятный сюрприз

Как сообщает портал «UBR», такая тенденция наблюдаетс из-за того, что банки стали намного внимательнее относиться к выдаче кредитов и отказываются кредитовать потребителей на длительный период.





«Банки готовы кредитовать население только на короткие сроки и при этом тщательно проверяют каждую заявку», — отмечают эксперты.





В то же время, отмечается существенное подорожание «стоимости» дорогих кредитов — на 30% в среднем, до 182,7% годовых. При этом дешевые потребкредиты немного упали в цене — на 1%.





«Такая разница между минимальной и максимальной эффективной ставками возникла из-за различных условий кредитования и особенно из-за различных комиссий. Например, минимальная эффективная ставка — это ставка по государственной программе кредитования по энергосбережению «Теплое жилье». Также достаточно низкие проценты предлагаются по программам кредитования, которые предусматривают наличие поручителя», — поямняют эксперты.





Тенденции к улучшению условий кредитования в Украине эксперты не видят ранее конца 2017 года. «На сегодняшний день банки думают лишь о выживании, поэтому работают лишь две модели — краткосрочное розничное кредитование и обслуживание корпоративных клиентов», — подытожили они.







