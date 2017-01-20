Виктор Медведчук: Транш от МВФ может быть меньше на $300 млн

Очередной транш от МВФ Украине может быть меньше на 300 миллионов долларов, утверждает лидер "Украинского выбора – Право народа" Виктор Медведчук.

По его мнению, реализация инициатив МВФ приведет к дальнейшему росту безработицы в Украине, снижению уровня государственной поддержки граждан, резкому оттоку вкладов из банковской системы и подрыву доверия к ней (в случае раскрытия банковской тайны), уничтожению малого и среднего предпринимательства.





"Появился и новый вид ответственности – штраф за недопуск инспектора труда к проверке предприятии на наличие неоформленных работников достигает 320 тысяч гривен. Еще одним источником пополнения казны власть определила ФЛП, обязав ежемесячно перечислять 704 гривен даже тех предпринимателей, которые не получали доход. В результате по состоянию на 14 января закрылись уже 158 тысяч ФЛП. Стоит ли говорить, что упразднение "упрощенки" окончательно похоронит малый и средний бизнес в стране", – уверен Медведчук.





Напомним, Украина ожидает получить от МВФ в феврале миллиард долларов.



