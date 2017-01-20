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Новости
Экономика и Финансы
19 января 17, 16:48
Папиев: Уровень оплаты за коммуналку упадет ниже 50%
коммуналка
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Почти половина украинцев не в состоянии платить по новым тарифам, отмечает Папиев.
Почти половина украинцев не в состоянии платить по новым тарифам, отмечает Папиев.

Уровень оплаты за коммунальные услуги в зимние месяцы будет ниже 50%, считает народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Папиев. Он отметил, что цифры в средней платежке за зимний период будут на 20-30% дороже, чем осенью.

"По данным Госстата, уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2016 года составил всего 65%. Для сравнения, еще в сентябре по итогам 9 месяцев прошлого года показатель составлял 95%. Почти половина украинцев просто не в состоянии платить по новым тарифам", – считает Папиев.

На шок-платежках напишут условия рассрочки

Напомним, с ноября прошлого года заработала рассрочка за коммунальные услуги.
Korrespondent
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