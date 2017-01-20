Кабмин: Пенсии в 2017 году пересчитают дважды

Также правительство повысило размер пенсий и стипендий, перерасчет пенсий проведут дважды уже в 2017 г. Об этом передает пресс-служба Кабмина. Согласно сообщению - правительство с нового года повысило зарплаты работникам бюджетной сферы, а также сферы госуправления, повысило размер стипендий. В частности, зарплаты педагогов в этом году станут выше на 50%, а медиков - до 30% - также сказано в сообщении.

В правительстве при этом напомнили, что с января 2017 г. первый тарифный разряд - основа для начисления зарплаты в бюджетной сфере, составит1 тыс. 600 грн, а минимальная зарплата составит 3 тыс. 200 грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Андрей Рева рассказал о перерасчете пенсий.