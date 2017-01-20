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Новости
Экономика и Финансы
19 января 17, 17:37
Минобороны о проблеме с выплатами помощи военнослужащим
минобороны
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Средства направлялись на выплаты военнослужащим, которые увольнялись из армии

В 2016 году в Военных силах Украины (ВСУ) возникали трудности с решением социально-бытовых вопросов в армии из-за отсутствия денежного фонда. Средства были потрачены на военнослужащих, которые увольнялись из ВСУ. Об этом представитель департамента финансов Министерства обороны Украины Вячеслав Салахов сообщил эфире Армия ФМ.

Салахов рассказал, что обычно после основных выплат военнослужащим командир военной части может выплатить денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов — из остатка средств, которые выделяются его части.

Эти остаточные средства остаются в распоряжении командира, если военных лишали премии в полном или частичном размере за дисциплинарные нарушения, объяснил Салахов.

Он обратил внимание, что эта денежная помощь не обязательна.

Напомним, в начале 2017 года в Украине унормировали вопрос заключения и разрыва контрактов в армии.

Например, военнослужащие, проходящие военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию могут продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.
Delo
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