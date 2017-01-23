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Экономика и Финансы
20 января 17, 15:14
Вкладчикам "Михайловского" банка возобновили выплаты
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После обновления реестра вкладчиков Фонда гарантирования возобновил выплаты "Михайловского"

С 20 января Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) возобновил выплаты вкладчикам банка "Михайловский" (находится в стадии ликвидации). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонд гарантирования приостанавливал выплаты, чтобы внести дополнения в реестр вкладчиков "Михайловского".

Нынешний реестр вклбчает список вкладчиков, которые подали свои заявления до 30 декабря 2016 року. Заявления, которые подали позже включат в следующий реестр на выплату.

В Фонде гарантирования отмечают, что прием заявлений продолжается и будет длиться до завершения процедуры ликвидации "Михайловского".

Забрать свои вклады можно до 2 марта 2017 года в "Альфа-Банке", ПУМБ и ТАСкомбанке.

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.
Delo
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