Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.18
USD
27.39
RUB
0.46
EUR
30.08
USD
28.30
RUB
0.48
Новости
Экономика и Финансы
21 января 17, 15:45
Перевозчики повышают стоимость проезда в маршрутках в Киеве
маршрутка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на одну гривню больше, тарифы на проезд в коммунальном транспорте остаются неизменными.

Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

"Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше. В то же время, тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах остается неизменной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривну "из-за повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий, которое должно произойти в результате роста минимальной зарплаты в Украине".

"Городские власти совместно со Всемирным банком и ЕБРР завершают разработку новой транспортной схемы столицы, что позволит сделать маршруты общественного транспорта более оптимальными и удобными для жителей", - заявил руководитель департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель.

Также добавим, что в 2016 году было приобретено более сотни новых единиц подвижного состава коммунального общественного транспорта.
URA-Inform
Ещё по теме:
Сегодня доллар в обменниках вырос до 28,03 гривен
ГПУ срочно проверит е-декларации 29 нардепов
В Киеве пустят ночной троллейбус на Оболонь
НБУ резко снизил официальный курс гривны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Минздрав на стыке двух мафий. О конфликте Супрун и Тодурова
noimageВводятся льготы для производителей органики и винограда
noimageЕК: Энергостратегия Украины-2035 чересчур оптимистична
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 20/01
noimageКубив о росте зарплаты украинцев в 2016 году
Лента новостей
Загрузка...