Минздрав на стыке двух мафий. О конфликте Супрун и Тодурова

Помнится, как новоиспеченный гражданин Украины и министр здравоохранения Александр Квиташвили приехал в Киев. Он был как волшебник на голубом вертолете. Прилетел, сел в ведомстве и казалось, вот, сейчас начнется непреодолимый поток реформ. Больные выздоровеют, немощные встанут, мертвые воскреснут... Экспат получил безграничный кредит доверия украинских властей, тогдашнего премьера Яценюка и украинского общества. Помню пафосные сюжеты об амбициозных планах Квиташвили: страховая медицина, международные закупки, доступность лекарств и медуслуг. Но тут вдруг Яценюка снимают, и вместе с ним, не проработав и полутора лет, уходит в отставку Квиташвили. Где ты теперь, Сандро? Кого лечишь?





Теперь за наше с вами здоровье взялась Ульяна Супрун. Человек уже полгода работает в статусе исполняющей обязанности. Голосов за ее назначение в парламенте нет. Да их и не будет, ведь Верховная Рада состоит из других претендентов на пост министра здравоохранения и их хозяев-представителей фармацевтического бизнеса. Тут стоит отдать должное Супрун: она наступила на интересы людей, годами наживающихся на лекарствах. Именно по их вине таблетки в аптеках втрое дороже, чем в Швейцарии. И эффективны как мел.





Директор «Центра сердца» Борис Тодуров не зря вскрыл этот медицинский гнойник. Естественно, в этой битве за министерский скальпель, были задеты и его материальные интересы. Наверняка, его устраивало положение дел, когда он мог закупать лекарства по завышенным ценам, проводить деньги больных через благотворительный фонд и т.д. Ведь когда пришла Богатырева, он молчал. Когда пришел Мусий, а на смену ему Квиташвили - он молчал. То есть, человека все устраивало: он или договаривался, или терпел? А тут пришла Супрун, и понеслась.





Основная претензия Тодурова – его не принимали в Минздраве. Встречи избегали, переписку вели с издевательскими смайликами. Тодурова можно понять – когда и.о. замминистра, рядовой хирург одной из киевских больниц, назначенный вопреки всем законам о госслужбе, хамит заслуженному хирургу - это обидно. Тодуров привык открывать любые двери, благодаря своему авторитету, спасенным жизням и т.д. А тут: ты не вхож, тебе не рады. Досадно.





Ульяна Супрун долго игнорировала конфликт. В итоге дала интервью британской ВВС. Ей действительно комфортнее общаться с международной прессой, чем с отечественной. Там, в Европе и Штатах ее поддерживают. Ведь Ульяна Супрун сама – американка, лоббирует международные закупки, в частности через британскую компанию Crown Agents. То есть зарабатывать на лекарствах будет уже не украинский фармпроизводитель и дистрибьютор, а международный. Вот и все. Не будет прозрачных тендеров, равного доступа всех производителей и т.д. Кого назначат в Британии и Штатах поставщиком, тот и будет закупать на миллиарды долларов.





Лоббируемая компания Супрун – Crown Agency – фирма со столетней историей. В разное время ее возглавляли сомнительные люди, крышующие оружейный и нарко-бизнес. Компания работает в самых-самых отсталых странах земного шара – Сомали, Ангола, Албания и т.д. Дорогу ей расчищает всемирно известная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. Согласитесь, сложно безвозмедно бороться с коррупцией. Ведь на смену одним преступникам всегда приходят другие. Можно очиститься только лишь тогда, когда страна внутри себя начнет борьбу со своим внутренним коррупционером. Все остальное – мартышкин труд.





Сейчас любого, выступившего против Ульяны Супрун, сразу назначают прислужником режима Януковича, защитником Бахтеевой, Шурмы и Медведчука. Но за ее назначение нет голосов в Верховной Раде. Она не будет назначена. Разве что голоса депутатов сдобрят чем-то шуршащим. Но на каждый чемодан денег найдется другой чемодан денег.





Остается надеяться, что Супрун в статусе и.о. не исчезнет с орбиты в самый неожиданный момент. Что она не соберет чемоданы и не улетит в свою Канаду, как только дивиденды от международных поставщиков начнут капать в ее рюкзак. Пусть я ошибусь, и она таки сделает из украинской медицины систему. Может не идеальную, но хотя бы относительно прозрачную.





Журналист Ольга Василевская-Смаглюк



