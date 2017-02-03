Население задолжало за ЖКХ 23,4 миллиардов гривен

Вместе с тем долг населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение на конец декабря составила 9,4 миллиардов гривен. Такие данные в четверг, 3 февраля, представила Государственная служба статистики.

При этом в ведомстве пояснили, что данные не учитывают оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что за электроэнергии в прошлом месяце люди не доплатили 3,3 миллиардов гривен, за газоснабжение - 6,4 миллиардов гривен, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 2,4 миллиардов гривен, за централизованное водоснабжение и водоотведения - 1,5 миллиардов гривен, за вывоз бытовых отходов - 0,4 миллиардов гривен.

При этом среди регионов самый высокий по стране уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Ровенской и Черниговской областях. Тут люди уплатили 105,4% и 97% соответственно. Самый низкий - в Закарпатской - 42,2%.

В Госстате также напомнили, что в ноябре прошлого года долг населения за жилкомуслуги составлял 19,1 миллиардов гривен. Таким образом, по состоянию на 1 января текущего года, долг населения за услуги ЖКХ продолжает расти.

Напомним, столичные власти предлагают киевлянам " рассрочить" долги за "коммуналку" на пять лет. Начиная с 1-го февраля киевляне, которые имеют долг за жилищно-коммунальные услуги, смогут реструктуризовать свои долги.