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Новости
Экономика и Финансы
2 февраля 17, 21:38
Турчинов за декабрь получил более 50 тысяч гривен
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Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова за декабрь прошлого года составила 50 760 гривен.

Вместе с тем в аппарате СНБО заверили, что на протяжении всего года Турчинов не получал ни премий, ни материальной помощи. Как рассказали в ведомстве, таким образом, в эту суму, полученную Турчиновым, входит надбавка за выслугу лет – 9000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3600 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 560 гривен и надбавка государственному эксперту по вопросам тайн – 3600 гривен.

В ведомстве также напомнили, что согласно сообщению, размер зарплаты и надбавок определены постановлением Кабмина №304 от 20 апреля 2014 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во вторник, 31 января, подписал приказ, согласно которому военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения антитеррористической операции, будет увеличена сумма денежного. Согласно документу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого столкновения, будет выплачиваться шесть тысяч гривен.
URA-Inform
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