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Новости
Экономика и Финансы
3 февраля 17, 16:46
Украинцы массово переходят на "дневной-ночной" тариф за свет
счетчик
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За 2016 год количество потребителей, которые перешли на экономные тарифы на электроэнергии, выросло почти на 30%

В 2016 году украинцы установили 153 тыс. зонных счетчиков учета электроэнергии, которые позволяют потребителю вести учет электроэнергии по разным тарифам, в зависимости от времени суток. Об этом сообщил Дмитрий Вовк, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Вовк обнародовал итоги 2016 года по подключению многозонных счетчиков. По данным НКРЭКУ, благодаря упрощенному порядку подключения, с августа 2016 года темпы рост новых подключений составил 65%.

Если в августе 2016 года украинцы в месяц устанавливали 10,5 тыс. таких счетчиков, то в ноябре и декабре 2016 года установили по 18,8 тыс.

Благодаря двухзонным счетчикам, бытовые потребители могут покупать электроэнергию с 7:00 до 23:00 по обычному тарифу, а с 23:00 до 7:00 — за 50% тарифа.

С трехзонным: с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — тариф выше обычного на 50%, с 7:00 до 8:00; с 11:00 до 20:00; с 22:00 до 23:00 — обычный тариф; с 23:00 до 07:00 — 40% тарифа.

По оценке НКРЭКУ, наиболее выгодно поменять счетчик и тариф горожанам с уровнем месячного потребления 500 кВт•ч и выше. У таких потребителей установка счетчика окупится за 10,5 месяцев. А в квартире с потреблением от 250 кВт•ч — за полтора года.

Еще быстрее окупится счетчик в частном доме с большим потреблением: для домов с потреблением от 1000 кВт•ч — за 11,5 месяцев, а для домов с потреблением от 1500 кВт•ч — за 7,5 месяцев. В среднем экономия в счетах за электроэнергию должна составить около 25%.

Delo
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