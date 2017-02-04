Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.14
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Новости
Экономика и Финансы
4 февраля 17, 11:24
Повышение "минималки" не станет причиной увольнений
Гонтарева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Повышение минимальной зарплаты в Украине вместе с проведением реформ окажет положительное влияние на занятость людей. 

Об этом сказано в комментарии главы НБУ Валерии Гонтаревой о влиянии повышения минимальной зарплаты на занятость. По ее словам - оценки, присутствующие в Инфляционном отчете, имели отношение к показателю официальной занятости, а не к "увольнениям".

Согласно оценкам Нацбанка, снижение формальной занятости будет происходить за счет закрытия "спящих" ФЛП по причине изменений в налоговом законодательстве. Глава НБУ подчеркнула, что повышение минимальной зарплаты простимулирует рост внутреннего потребления и экономической активности, и потому вырастет спрос на рабочую силу.

Как сообщалось, работодателей станут штрафовать за невыплату минимальной зарплаты – ранее сообщал Владимир Гройсман.
URA-Inform
Ещё по теме:
Гонтарева продаст ПриватБанк через три года
Гонтарева ждет финпомощи от МВФ в январе
Парламент Турции расширил полномочия Эрдогана
НАБУ завело дело против Гонтаревой и Ворушилина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сколько будет стоить построить метро на Виноградарь
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 03/02
noimageУкраинцы массово переходят на "дневной-ночной" тариф за свет
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 03/02
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 03/02
Лента новостей
Загрузка...