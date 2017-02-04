Повышение "минималки" не станет причиной увольнений

Об этом сказано в комментарии главы НБУ Валерии Гонтаревой о влиянии повышения минимальной зарплаты на занятость. По ее словам - оценки, присутствующие в Инфляционном отчете, имели отношение к показателю официальной занятости, а не к "увольнениям".

Согласно оценкам Нацбанка, снижение формальной занятости будет происходить за счет закрытия "спящих" ФЛП по причине изменений в налоговом законодательстве. Глава НБУ подчеркнула, что повышение минимальной зарплаты простимулирует рост внутреннего потребления и экономической активности, и потому вырастет спрос на рабочую силу.

Как сообщалось, работодателей станут штрафовать за невыплату минимальной зарплаты – ранее сообщал Владимир Гройсман.