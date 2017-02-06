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Новости
Экономика и Финансы
6 февраля 17, 12:48
Гройсман в Ощадбанке получил почти 103 000 грн процентов
Гройсман
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес изменения в свою электронную декларацию.

Как сказано в сообщении Единого государственного реестра деклараций, глава украинского правительства получил более ста тысяч гривен в виде процентов от депозита в государственном Ощадном банке Украины. Согласно новым данным сумма процентов составила 102772 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман подал электронную декларацию за 2015 год, в которой задекларировал 2,4 миллиона гривен, 870 тысяч долларов и 460 тысяч евро наличных средств.

Помимо этого премьер имеет в банке "Креди Агриколь Банк" вклад в 2 миллиона 111 тысяч 139 гривен, в ПриватБанке – 21,775 тысяч гривен и 16,2 тысяч евро, а в Проминвестбанке – 3,499 тысяч гривен.
URA-Inform
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