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Экономика и Финансы
6 февраля 17, 16:55
Данилюк обещает скорое завершение переговоров с МВФ
Данилю,Данилюк
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Украина на сегодняшний день находится на последних этапах процесса переговоров с Международным валютным фондом.

В ближайшее время решение о получении от Фонда очередного транша макрофинансовой помощи будет принято. Об этом в понедельник, 6 февраля, во время пресс-конференции сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, сейчас все технические моменты обговариваются для получения следующего транша. При этом министр выразил мнение, что полученный осенью транш от МВФ и получение следующего станет позитивным сигналом не только внутри страны, но и для инвесторов извне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не видит предпосылок для отказа МВФ в предоставлении транша Украине.
URA-Inform
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