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Экономика и Финансы
6 февраля 17, 17:00
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 06/02
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К концу дня валютный рынок стабилизировался

Максимальный курс покупки

USD составил 27.50 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39

EUR составил 29.54 (0.00) Банк Форвард (Forward Bank)

RUB составил 0.460 (0.000) ТАСкомбанк (044) 393-25-63

 

Минимальный курс продажи

USD составил 27.49 (0.00) Пиреус Банк 10:00

EUR составил 29.59 (0.00) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56

RUB составил 0.456 (0.000) Экспресс-Банк 10:26

 

Средние курсы

USD составил 27.22 (0.00) / 27.71 (0.00)

EUR составил 29.10 (0.00) / 29.82 (0.00)

RUB составил 0.428 (0.000) / 0.472 (0.000)
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