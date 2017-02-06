Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 06/02

Максимальный курс покупки
USD составил 27.50 (0.00) Банк Инвестиций и сбережений (044) 207-70-39
EUR составил 29.54 (0.00) Банк Форвард (Forward Bank)
RUB составил 0.460 (0.000) ТАСкомбанк (044) 393-25-63
Минимальный курс продажи
USD составил 27.49 (0.00) Пиреус Банк 10:00
EUR составил 29.59 (0.00) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56
RUB составил 0.456 (0.000) Экспресс-Банк 10:26
Средние курсы
USD составил 27.22 (0.00) / 27.71 (0.00)
EUR составил 29.10 (0.00) / 29.82 (0.00)
RUB составил 0.428 (0.000) / 0.472 (0.000)