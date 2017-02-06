Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
27.08
RUB
0.46
EUR
29.09
USD
27.14
RUB
0.46
EUR
29.82
USD
27.71
RUB
0.47
Новости
Экономика и Финансы
6 февраля 17, 17:53
Минфин расставил приоритеты: реформа превыше всего
Минфин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Главной целью Министерства финансов Украины станет реформа Государственной фискальной службы.

С таким заявлением выступил глава ведомства Александр Данилюк. "Когда мы говорим о планах на следующий год, мы говорим о том, чтобы мы закрепили успехи по реформированию ГФС", – отметил чиновник.

Он также добавил, что это главный приоритет Минфина в следующем году.

Напомним, что ранее Данилюк предупредил о том, что переговоры Украины с МВФ находятся на последних этапах. Сейчас обсуждаются технические моменты для получения очередного транша.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что может стать драйвером экономики для Украины. По мнению главы правительства – это не что иное, как улучшение инфраструктуры. 
URA-Inform
Ещё по теме:
Глава департамента НБУ Шацкий задержан на взятке в $25 000
"Теракт" в ЛНР: ОБСЕ оценила мощность взрыва
Россия вновь отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко
Гройсман в Ощадбанке получил почти 103 000 грн процентов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 06/02
noimageДанилюк обещает скорое завершение переговоров с МВФ
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 06/02
noimageГройсман в Ощадбанке получил почти 103 000 грн процентов
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 06/02
Лента новостей
Загрузка...