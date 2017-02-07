Apple, Microsoft, Google и Facebook объявили Трампу "войну"

Крупнейшие IT-компании США, в том числе Google, Microsoft, Apple и Facebook уже представили в апелляционный суд обоснование своих возражений против указа президента Дональда Трампа относительно запрета на въезд в США граждан семи государств.

Вышеуказанные компании. А также еще 93 уже направили в федеральный апелляционный суд правовую оценку ситуации, в которой сказано, что мигранты вносят немалый вклад в развитие инноваций, а указ президента способствует дискриминации.

Компании также отметили, что подобная политика вредит в т.ч. их бизнесу, усложняя поиск новых сотрудников и грозит переносом за пределы США рабочих процессов.

Как сообщал УРА-Информ, Трамп подготовил указы, ограничивающие въезд в США мигрантов с Ближнего Востока.