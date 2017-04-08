Доллар в обменниках в четверг повысился до 27,16 гривен

Таким образом, сегодня доллар продается по 27,16 гривен, а евро можно купить по 29,11 гривен. Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40-27,05, продажи 26,92-27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,8660, продажи - 27,1592 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,30-28,78, продажи - 28,80-29,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,5339, продажи - 29,1103 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,750, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,451, продажи - 4,882 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 5 апреля, наличные доллар повысился на шесть копеек. Наличный евро набрал пять копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,14 гривен, а евро продавался по 29,07 гривен.