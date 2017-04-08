Goldman Sachs выходит из капитала украинской инвесткомпании

Инвестиционная компания "Драгон Капитал" заключила соглашение с миноритарным акционером Goldman Sachs об обратном выкупе своих ценных бумаг, сообщается на веб-сайте "Драгон Капитала".

В сообщении отсутствует информация о размере пакета акций Goldman Sachs и деталях сделки.

"Выкуп является естественным выходом Goldman Sachs из финансовой инвестиции, осуществленной в конце 2007 года", — объясняет "Драгон Капитал".

Компании, тем не менее, намерены сохранить сотрудничество в совместных инвестициях, отмечено в сообщении.

Основанная в 2000 году "Драгон Капитал" — одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.