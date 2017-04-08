Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.63
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.94
USD
27.07
RUB
0.48
Новости
Экономика и Финансы
6 апреля 17, 17:12
Члены набсовета "Нафтогаза" готовы подать в отставку
нафтогаз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Члены набсовета "Нафтогаза" просят решить кризис неплатежей за газ, прекратить политизацию увольнения Игоря Прокопива из "Укртрансгаза", а также — сетуют, что не могут выполнить все требования по декларированию доходов

Четыре члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" просят до собрания акционеров компании (представлено Кабинетом министров Украины) решить ряд проблем: отсутствие прогресса в реформе корпоративного управления, кризис неплатежей из-за решений правительства, политизация кадровых решений в "Укртрансгазе", а также — невозможность подать электронные декларации иностранными членами набсовета.

Такое обращение к вице-премьер-министру Владимиру Кистиону опубликовано на сайте компании. Обращение подписали три независимых директора — Пол Ворвик, Таркус Ричардс и Чарльз Проктор, а также представитель государства, глава набсовета Юлия Ковалив.

Как стало известно, 6 апреля члены набсовета "Нафтогаза" встречались с вице-премьером Кистионом, который заверил их, что все вопросы будут решены до собрания акционеров 30 апреля.

В связи с тем, что Кистион заверил членов набсовета, что их полномочия будут продлены еще на год, независимые директора хотят убедиться в следующем:

- что Кабмин продвигается в реформе корпоративного управления и решить проблему неплатежей, которая возникла из-за ряда законодательных и правительственных актов;

- что вопрос увольнения Игоря Прокопива будет рассматриваться на основе фактов и не будет политизирован;

- будет решен вопрос электронного декларирования для иностранных членов набсовета (сейчас выполнить все требования иностранцы не могут, а невыполнение ведет к уголовной ответственности).

"Мы обращаем Ваше внимание на то, что независимые члены наблюдательного совета подпадают под действие закона Великобритании о взяточничестве (UK Bribery Act), а также закона о коррупции за границей США (US FCPA), которые имеют далеко идущие последствия для лиц, которые прибегают к коррупционным действиям", — заверяют члены набсовета НАКа.

В набсовета "Нафтогаза" три независимых директора и два представителя государства — Юлия Ковалив и экс-министр энергоуглепрома Владимир Демчишин.
Delo
Ещё по теме:
Теракт в Лондоне 22 марта вписывается в стратегию ИГИЛ
РФ использует фейковые соцопросы для выборов за рубежом
Россия наконец очнулась от путинского дурмана
По силам ли Навальному занять трон Путина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Робот-строитель может оставить без работы людей (фото+видео)
noimageВ Украине растет инфляция
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 07/04
noimageОт НКРЭКУ требуют отменить абонплату за газ
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 07/04
Лента новостей