Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.63
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.94
USD
27.07
RUB
0.48
Новости
Экономика и Финансы
6 апреля 17, 17:17
Украина обменяется технологиями с Саудовской Аравией
Саудовская,Аравия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина достигла договоренности с Саудовской Аравией касательно сотрудничества в сфере обмена технологиями в области с/х.

Эти сведения сегодня распространили в Минагрополитики. Согласно этим данным -

министр агрополитики нашей страны – Т. Кутовой и также министр транспортной сферы Саудовской Аравии -  С. Аль-Хамдан – поставили подписи под соглашением комиссии правительств в рамках заседания в Саудовской Аравии.

Этот протокол имеет целью сделать активнее сотрудничество между указанными государствами, а также должен вывести отношения сран на качественно новый уровень. Это будет серьезный шаг для государств - в налаживании партнерства, в расширении поставок, а также в обмене технологиями.

Как сообщал УРА-Информ, Украина наращивает объемы импорта нефти.
URA-Inform
Ещё по теме:
Куда Украина продает свою пшеницу?
Пирамида Кукулькана открыла новые тайны цивилизации майя
В Украине создадут банк со 100% арабским капиталом
Кения будет покупать украинскую кукурузу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Робот-строитель может оставить без работы людей (фото+видео)
noimageВ Украине растет инфляция
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 07/04
noimageОт НКРЭКУ требуют отменить абонплату за газ
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 07/04
Лента новостей