Украина обменяется технологиями с Саудовской Аравией

Эти сведения сегодня распространили в Минагрополитики. Согласно этим данным -

министр агрополитики нашей страны – Т. Кутовой и также министр транспортной сферы Саудовской Аравии - С. Аль-Хамдан – поставили подписи под соглашением комиссии правительств в рамках заседания в Саудовской Аравии.

Этот протокол имеет целью сделать активнее сотрудничество между указанными государствами, а также должен вывести отношения сран на качественно новый уровень. Это будет серьезный шаг для государств - в налаживании партнерства, в расширении поставок, а также в обмене технологиями.

Как сообщал УРА-Информ, Украина наращивает объемы импорта нефти.