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Экономика и Финансы
7 апреля 17, 09:12
Украина не повысит пенсионный возраст вопреки МВФ
пенсионеры
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Общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет

Украинское правительство смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет.

Об этом в ток-шоу "Право на владу" заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет ТСН.

"Мы считали это неприемлемым в нашей стране в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста", — сказал министр.

По его словам, общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет. Рева также отметил, что на сегодня пенсионный возраст для женщин составляет 58,5 лет. По его словам, в связи с пенсионной реформой 2011 года, возраст для выхода на пенсию для женщин ежегодно будет повышаться на полгода и это авершится в 2021 году. Тогда женщины будут выходить на пенсию, как и мужчины — в 60 лет.
Delo
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