Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.63
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.93
USD
27.07
RUB
0.48
Новости
Экономика и Финансы
7 апреля 17, 14:26
От НКРЭКУ требуют отменить абонплату за газ
газ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Комитет парламента по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в четверг, 6 апреля, на заседании обсудил проект постановления №6279 Об обращении Верховной Рады Украины к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с требованием отменить постановления, которыми предусмотрено необоснованное установление тарифов на услуги распределения природного газа.

Как сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады, депутаты поддержали соответствующий документ и предлагают комитету по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности рекомендовать парламенту принять проект постановления с учетом предложений членов комитета.

Вместе с тем, в документ, в частности, рекомендует НКРЭКУ срочно отменить постановления, которыми установлена ​​отдельная обязательная абонентская плата по установлению тарифов на услуги распределения газа для бытовых и коммерческих потребителей. Законопроект также обязывает руководство НКРЭКУ отчитаться о своей деятельности перед парламентом.

Напомним, НКРЭКУ в понедельник, 10 апреля 2017 года, рассмотрит вопрос приостановления абонентской платы за газ для населения.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день никаких оснований для повышения тарифов на газ нет.
URA-Inform
Ещё по теме:
Деловой партнер Манафорта продолжает игру с Трампом
Манафорт: Кто он, любимчик диктаторов США, РФ, Украины? ФОТО
В Украине введен новый ежемесячный платеж за газ
Львовский мусор самовольно выгрузили под Киевом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Робот-строитель может оставить без работы людей (фото+видео)
noimageВ Украине растет инфляция
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 07/04
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 07/04
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 07/04
Лента новостей