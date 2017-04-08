От НКРЭКУ требуют отменить абонплату за газ

Как сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады, депутаты поддержали соответствующий документ и предлагают комитету по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности рекомендовать парламенту принять проект постановления с учетом предложений членов комитета.

Вместе с тем, в документ, в частности, рекомендует НКРЭКУ срочно отменить постановления, которыми установлена ​​отдельная обязательная абонентская плата по установлению тарифов на услуги распределения газа для бытовых и коммерческих потребителей. Законопроект также обязывает руководство НКРЭКУ отчитаться о своей деятельности перед парламентом.

Напомним, НКРЭКУ в понедельник, 10 апреля 2017 года, рассмотрит вопрос приостановления абонентской платы за газ для населения.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день никаких оснований для повышения тарифов на газ нет.